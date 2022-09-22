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Росіяни випустили по Запоріжжю дев'ять ракет: подробиці ранкового обстрілу

Фото: Росіяни випустили по Запоріжжю дев'ять ракет (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер вранці, 22 вересня, окупанти випустили по Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

За його словами, одна з ворожих ракет випущена до готелю у центральному парку.

"Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей", - написав Тимошенко.

Він додав, що терористи також потрапили до електричної підстанції. Південні громади Запорізького району нині перебувають без світла. Є влучення й у телевежу.

"Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки", - написав він.

У свою чергу голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що внаслідок обстрілу загинула людина.

"Руйнування зазнали житлових будинків навколо. За попередньою інформацією, відомо за одним загиблим. П'ятеро поранено. Інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

Фото: Росіяни випустили по Запоріжжю дев'ять ракет (t.me/kt20220224)

Нагадаємо, увечері 21 вересня у Харкові пролунали вибухи. Глава ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни завдали ударів по Салтівському району.

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