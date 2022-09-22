Окупанти завдали удару по Запоріжжю: є постраждалі

Російські окупанти вранці 22 вересня атакували Запоріжжя. Вибух у місті пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих і руйнувань з’ясовується", - зазначив посадовець. Старух закликав громадян негайно пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій повітряної небезпеки. Оновлено (08:03) Своєю чергою секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок обстрілу росіян руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. "На місцях вже працюють відповідні служби. На жаль, постраждали люди", - додав він.