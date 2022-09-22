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Окупанти завдали удару по Запоріжжю: є постраждалі

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Четвер 22 вересня 2022 07:45
Окупанти завдали удару по Запоріжжю: є постраждалі Фото: Окупанти завдали удару по Запоріжжю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 22 вересня атакували Запоріжжя. Вибух у місті пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих і руйнувань з’ясовується", - зазначив посадовець.

Старух закликав громадян негайно пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій повітряної небезпеки.

Оновлено (08:03)

Своєю чергою секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок обстрілу росіян руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

"На місцях вже працюють відповідні служби. На жаль, постраждали люди", - додав він.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня у Харкові прогриміли вибухи. Голова ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни завдали ударів по Салтівському району.

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