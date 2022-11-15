Россияне выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300

Утром, 15 ноября, россияне обстреляли пригород Запорожья. Пострадавшие и разрушения не обнаружены.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Запорожской ОВА Александра Старуха .

"В очередной раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно С300) по пригороду Запорожья. Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Логику российских террористов трудно понять", - написал он.

Напомним, что в ночь на 14 ноября россияне обстреляли одно из сел Запорожской области. Снаряд попал в линию электросетей.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 13 ноября, российские кафиры обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет упала в одном из районов Запорожья.

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