ua ru
Вт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300

Новина українською →
Запорожье, Вторник 15 ноября 2022 07:53
Россияне выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300 Фото: россияне обстреляли Запорожье (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Утром, 15 ноября, россияне обстреляли пригород Запорожья. Пострадавшие и разрушения не обнаружены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В очередной раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно С300) по пригороду Запорожья. Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Логику российских террористов трудно понять", - написал он.

Напомним, что в ночь на 14 ноября россияне обстреляли одно из сел Запорожской области. Снаряд попал в линию электросетей.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 13 ноября, российские кафиры обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет упала в одном из районов Запорожья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
NEWS
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли