Росіяни випустили по Україні рекордні 537 цілей: скільки ракет і дронів збила ППО

Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Росіяни цієї ночі атакували Україну:
Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Всього сили ППО знешкодили 475 цілей (249 - збили, 226 - локаційно втрачені):
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) - у 8 локаціях.
Цієї ночі росіяни атакували низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.
Крім того, окупанти атакували Миколаїв, Запоріжжя, Полтавську область, Смілу Черкаської області.
Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Як відомо, під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.
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