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Росіяни випустили по Україні рекордні 537 цілей: скільки ракет і дронів збила ППО

Фото: сили ППО знешкодили 475 цілей РФ 29 червня (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни цієї ночі атакували Україну:

  • 477 ударними дронами і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Чауда (Крим), понад 250 із них - "Шахеди";
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області;
  • 7 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області і Криму;
  • 41 крилатою ракетою Х-101/"Іскандер-К" із Саратовської, Курської, Брянської областей;
  • 5 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
  • 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Всього сили ППО знешкодили 475 цілей (249 - збили, 226 - локаційно втрачені):

  • 211 ворожих безпілотників збито вогневими засобами, 225 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 збито;
  • 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 - локаційно втрачено;
  • 4 крилаті ракети "Калібр" збито.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) - у 8 локаціях.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни атакували низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.

Крім того, окупанти атакували Миколаїв, Запоріжжя, Полтавську область, Смілу Черкаської області.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.

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