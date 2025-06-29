Россияне выпустили по Украине рекордные 537 целей: сколько ракет и дронов сбила ПВО

Ночная атака на Украину

Этой ночью россияне атаковали ряд регионов Украины, в частности под ударом были западные области. Так, во Львовской области враг нацелился на критическую инфраструктуру, в Ивано-Франковской области есть пострадавший.

Кроме того, оккупанты атаковали Николаев, Запорожье, Полтавскую область, Смелу Черкасской области.

Больше о последствиях ночной атаки России - узнайте в материале РБК-Украина.

Как известно, во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.

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