Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили

"Відомо про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95 - ракети Х-555 і Х-101", - сказав він.

Окрім того, були зафіксовані пуски "Калібрів" з Чорного моря, а також запуски ракет С-300.

Ігнат також повідомив про роботу бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. До того ж, у небі було помічено роботу Міг-31К, носіїв "Кинджалів".

Нагадаємо, сьогодні Росія вдалася до чергової масованої атаки по території України. У зв'язку з цим виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.

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