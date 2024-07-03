Росіяни випустили по Україні дрони і ракети: у Дніпрі та Запоріжжі вибухи

Російські окупанти зранку 3 липня випустили по Україні дрони-камікадзе та ракети. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві Telegram-канали.
Близько 7:00 Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з Херсонської та Миколаївської областей до Кіровоградської області. Пізніше стало відомо, що дрони рухають у напрямку Дніпропетровської області.
Вже о 9:00 моніторингові групи та Повітряні сили повідомили про рух ракет з Харківської області у напрямку Полтавської, а також про рух ворожих ракет у напрямку Дніпра та Павлограда (через Запоріжжя). Жителів міста закликали перебувати в укриттях.
У Дніпрі зранку пролунала серія вибухів. Вибухи також чули у Запоріжжі. У мережі також пишуть про вибухи в окупованому Бердянську.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок вибухів у Дніпрі пошкоджено один із торгових центрів. Також біля одного із медзакладів Дніпра спалахнула пожежа.
Карта повітряних тривог станом на 9:25
Нагадаємо, ввечері 2 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворожу ракету знищили, але є постраждалі.
Також в ніч на 1 липня росіяни вдарили по Дніпру балістикою, внаслідок чого семеро осіб постраждали. Було пошкоджено супермаркет та житлові будинки.
Крім того, окупанти 28 червня завдали ракетного удару по Дніпру. Через обстріл було частково зруйновано багатоповерхівку, є жерти та постраждалі.
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