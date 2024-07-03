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Россияне выпустили по Украине дроны и ракеты: в Днепре и Запорожье взрывы

Фото: в Днепре и Запорожье прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 3 июля выпустили по Украине дроны-камикадзе и ракеты. Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные Telegram-каналы.

Около 7:00 Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" из Херсонской и Николаевской областей в Кировоградскую область. Позже стало известно, что дроны двигаются в направлении Днепропетровской области.

Уже в 9:00 мониторинговые группы и Воздушные силы сообщили о движении ракет из Харьковской области в направлении Полтавской области, а также о движении вражеских ракет в направлении Днепра и Павлограда (через Запорожье). Жителей города призывали находиться в укрытиях.

В Днепре утром прогремела серия взрывов. Взрывы также слышали в Запорожье. Пока информации о последствиях атаки нет.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:25

 

Обстрелы Днепра и области

Напомним, вечером 2 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Вражескую ракету уничтожили, но есть пострадавшие.

Также в ночь на 1 июля россияне ударили по Днепру баллистикой, в результате чего семь человек пострадали. Были повреждены супермаркет и жилые дома.

Кроме того, оккупанты 28 июня нанесли ракетный удар по Днепру. Из-за обстрела была частично разрушена многоэтажка, есть жертвы и пострадавшие.

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