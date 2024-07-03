Россияне выпустили по Украине дроны и ракеты: в Днепре и Запорожье взрывы

Около 7:00 Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" из Херсонской и Николаевской областей в Кировоградскую область. Позже стало известно, что дроны двигаются в направлении Днепропетровской области.

Уже в 9:00 мониторинговые группы и Воздушные силы сообщили о движении ракет из Харьковской области в направлении Полтавской области, а также о движении вражеских ракет в направлении Днепра и Павлограда (через Запорожье). Жителей города призывали находиться в укрытиях.

В Днепре утром прогремела серия взрывов. Взрывы также слышали в Запорожье. Пока информации о последствиях атаки нет.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:25