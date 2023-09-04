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Росіяни випустили по Україні 32 "Шахеди": скільки збила ППО

Ілюстративне фото: сили ППО збили 23 з 32 Шахедів, якими росіяни атакували Україну (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну 32 ударними безпілотниками Shahed-136/131. При цьому силам ППО вдалося збити 23 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Загарбники атакували Україну "Шахедами" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Усього зафіксовано пуски 32 дронів, що атакували Одеську та Дніпропетровську області.

Сили та засоби ППО знищено 23 ворожі ударні БпЛА. Також було застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Обстріл України

Цієї ночі росіяни атакували Україну, застосовуючи кілька хвиль "Шахедів". Ворог бив по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Там пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Сили ППО збили 17 дронів.

Загарбники також атакували Дніпропетровську область, зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт.. Там "приземлили" 6 БПЛА.

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