UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни випустили по Україні 18 "Шахедів", частину з них вдалося знищити

Фото: росіяни випустили по Україні 18 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти цієї ночі випустили по території України 18 іранських дронів "Шахед". При цьому 12 з них знищили наші захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що в ніч на 7 липня російські військові атакували Україну іранськими ударними безпілотниками з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом вони випустили 18 "Шахедів".

У південних та східних регіонах працювала ППО.

В результаті бойової роботи підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили 12 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Нічна атака росіян

Сьогодні вночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про небезпеку застосування росіянами ударних дронів.

Зранку стало відомо, що українські військові збили шість "Шахедів" у небі над Дніпропетровською областю. При цьому уламки дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониВоздушные силы Украины