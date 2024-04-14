Росіяни випустили ракету по Дніпру: від уламків постраждали люди

Сьогодні близько шостої години вечора в Дніпропетровській області було чутно вибухи. Лисак повідомив, що українські захисники неба знищили ворожу ракету у Дніпровському районі.

В обласному центрі через падіння уламків пошкоджені приватні будинки. Попередньо, 2 людей постраждали. Водночас, за даними глави ОВА, задимлення спостерігається у Любимівській громаді.

Обстріл Нікополя та району

Протягом дня Нікополь та район пережив 11 атак. Мирні населені пункти ворог накривав важкою артилерією та дронами.

"Дісталося Покровській сільській та Мирівській громадам. А найбільше - Нікополю. Там четверо постраждалих. Окрім трьох людей, які отримали поранення пообіді ще один 55-річний чоловік", - розповів Лисак.

Фото: росіяни обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

У місті через обстріли горів приватний будинок, два гаражі та стільки ж автівок. Глава ОВА розповів, що вогонь надзвичайники вже приборкали.

Окрім цього понівечені 3 оселі, машина, лінія електропередач.