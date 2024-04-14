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Россияне выпустили ракету по Днепру: от осколков пострадали люди

Фото: россияне выпустили ракету по Днепру (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 14 апреля, выпустили ракету по Днепру. От осколков пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Сегодня около шести часов вечера в Днепропетровской области были слышны взрывы. Лысак сообщил, что украинские защитники неба уничтожили вражескую ракету в Днепровском районе.

В областном центре из-за падения обломков повреждены частные дома. Предварительно, 2 человека пострадали. В то же время, по данным главы ОВА, задымление наблюдается в Любимовской общине.

Обстрел Никополя и района

В течение дня Никополь и район пережил 11 атак. Мирные населенные пункты враг накрывал тяжелой артиллерией и дронами.

"Досталось Покровской сельской и Мировской общинам. А больше всего - Никополю. Там четверо пострадавших. Кроме трех человек, получивших ранение после обеда еще один 55-летний мужчина", - рассказал Лысак.

 

Фото: россияне обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

В городе из-за обстрелов горел частный дом, два гаража и столько же автомобилей. Глава ОВА рассказал, что огонь чрезвычайники уже укротили.

Кроме этого изуродованы 3 дома, машина, линия электропередач.

Что происходит на фронте

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины обострилась.

По его словам, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха. Использованию бронированной техники способствует погода.

В общем, после захвата Авдеевки российские войска продолжают давить на востоке, чтобы прорвать оборону. Один из приоритетов врага стал Времен Яр.

В Минобороны подчеркнули, что село Богдановка в Бахмутском районе остается под контролем ВСУ, там идут тяжелые бои.

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