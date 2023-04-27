Росіяни випустили майже 30 снарядів по Дніпропетровській області: постраждало підприємство

У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ та пошкодили сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні чотири рази за день російська армія обстріляла Нікопольський район. Від вибухів здригалися Покровська та Марганецька громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що туди прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії та РСЗВ. Лисак додав, що люди вціліли.

"А от руйнування є. Уражень зазнало сільськогосподарське підприємство. Загинуло 700 голів птиці. Наслідки атак ще уточнюються", - додав глава області.