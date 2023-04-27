Росіяни випустили майже 30 снарядів по Дніпропетровській області: постраждало підприємство

У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ та пошкодили сільськогосподарське підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Сьогодні чотири рази за день російська армія обстріляла Нікопольський район. Від вибухів здригалися Покровська та Марганецька громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що туди прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії та РСЗВ. Лисак додав, що люди вціліли.
"А от руйнування є. Уражень зазнало сільськогосподарське підприємство. Загинуло 700 голів птиці. Наслідки атак ще уточнюються", - додав глава області.
Нагадаємо, що у середу, 26 квітня, російська армія обстріляла дві громади у Дніпропетровській області та пошкодила насосну станцію.
У понеділок, 24 квітня, російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.
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