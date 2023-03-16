Росіяни випустили по Херсону та області понад 400 снарядів: є постраждалі

Російські військові 88 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Загарбники випустили 413 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олександра Прокудіна .

Зокрема, росіяни 5 разів обстріляли Херсон. 16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Внаслідок ворожих обстрілів троє людей отримали поранення.

РБК-Україна повідомляло, що вчора загарбники обстріляли окуповані Олешки Херсонської області, там пошкоджені будинки.

Окрім того, на російській вибухівці підірвався чоловік в Херсонській області.

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