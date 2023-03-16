Россияне выпустили по Херсону и области более 400 снарядов: есть пострадавшие

Российские военные 88 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки. Захватчики выпустили 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Александра Прокудина .

В частности, россияне пять раз обстреляли Херсон. 16 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения.

РБК-Украина сообщало, что вчера захватчики обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области, там были повреждены дома.

Кроме того, на российской взрывчатке подорвался мужчина в Херсонской области.

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