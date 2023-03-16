Россияне выпустили по Херсону и области более 400 снарядов: есть пострадавшие
Иллюстративное фото: россияне выпустили по Херсону и области более 400 снарядов (Getty Image)
Российские военные 88 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки. Захватчики выпустили 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Александра Прокудина.
В частности, россияне пять раз обстреляли Херсон. 16 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения.
РБК-Украина сообщало, что вчера захватчики обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области, там были повреждены дома.
Кроме того, на российской взрывчатке подорвался мужчина в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.