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Росіяни обстріляли окуповані Олешки Херсонської області: пошкоджені будинки

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Олешки, Середа 15 березня 2023 08:57
Росіяни обстріляли окуповані Олешки Херсонської області: пошкоджені будинки Фото: окупанти обстріляли Олешки Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська в ніч на 15 березня обстріляли Олешки Херсонської області. Місто знаходиться під контролем Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Олешок Євгена Рищука в Telegram.

За попередньою інформацією, окупанти обстрілювали місто вночі та близько 4:00. На опублікованих кадрах помітно, що внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки.

Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Росіяни обстріляли окуповані Олешки Херсонської області: пошкоджені будинки

Фото: окупанти обстріляли Олешки (t.me/evhen_rischuk)

Варто зазначити, що Олешки знаходяться на правому березі Дніпра, неподалік від Херсону. Наразі місто окуповане російськими військами.

Росіяни обстріляли окуповані Олешки Херсонської області: пошкоджені будинки

(скриншот deepstatemap.live)

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 78 разів обстріляли Херсонську область зі ствольної артилерії та "Градів". Внаслідок атак ворога 4 осіб отримали поранення.

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