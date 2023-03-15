Росіяни обстріляли окуповані Олешки Херсонської області: пошкоджені будинки

Окупаційні війська в ніч на 15 березня обстріляли Олешки Херсонської області. Місто знаходиться під контролем Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Олешок Євгена Рищука в Telegram.

За попередньою інформацією, окупанти обстрілювали місто вночі та близько 4:00. На опублікованих кадрах помітно, що внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки. Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає. Фото: окупанти обстріляли Олешки (t.me/evhen_rischuk) Варто зазначити, що Олешки знаходяться на правому березі Дніпра, неподалік від Херсону. Наразі місто окуповане російськими військами. (скриншот deepstatemap.live)