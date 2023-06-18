Росіяни випустили по Херсонській області понад 400 снарядів: є жертва та поранені

Російські війська за минулу добу, 17 червня, 68 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога є жертви та четверо постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
Росіяни за добу випустили по Херсонській області 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та безпілотників. По Херсону окупантами випустили 29 снарядів.
Російські боєприпаси влучили у житлові квартали. Через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо отримали поранення, серед них одна дитина.
Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон та область. Росіяни б'ють по житлових будинках та інших цивільних об'єктах з важкого озброєння.
Зокрема, вчора армія РФ керованими бомбами обстріляла Херсонську область. В результаті ворожої атаки постраждало троє людей.
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