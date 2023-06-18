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Россияне выпустили по Херсонской области более 400 снарядов: есть жертва и раненые

Фото: из-за вчерашнего обстрела Херсона погиб человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска за минувшие сутки, 17 июня, 68 раз обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага есть жертвы и четверо пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Россияне за сутки выпустили по Херсонской области 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и беспилотников. По Херсону оккупанты выпустили 29 снарядов.

Российские боеприпасы попали в жилые кварталы. Из-за вражеских обстрелов погиб один человек, четверо получили ранения, среди них один ребенок.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон и область. Россияне бью по жилым домам и другим гражданским объектам из тяжелого вооружения.

В частности, вчера армия РФ управляемыми бомбами обстреляла Херсонскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

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