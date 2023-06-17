ua ru
Сб, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни керованими бомбами обстріляли Херсонську область: є жертви

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 17 червня 2023 18:14
Росіяни керованими бомбами обстріляли Херсонську область: є жертви Фото: окупанти обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни за допомогою керованих бомб обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки постраждало троє людей, одна загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Російські військові вкотре атакували Козацьке Херсонської області. По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби.

"Через обстріл Козацького загинув один мирний житель. Також поранення отримали троє людей - 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець", - повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, станом на зараз, поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Обстріл Херсонської області

Увечері 11 червня, російські окупанти обстріляли човен з цивільними й рятувальниками, які намагалися дістатися Херсона з окупованого лівобережжя. Люди пішли на відповідний крок через те, що ворог відмовлявся допомагати мешканцям лівого берега Херсонської області після підриву Каховської ГЕС та затоплення низки населених пунктів.

Спочатку повідомлялось про шістьох постраждалих, однак їх кількість стрімко зростала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати підрив проходу під водою, - NYT
Причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати підрив проходу під водою, - NYT
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом