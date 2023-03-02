Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області з артилерії, є поранені

Російські окупанти завдали удару з артилерії по селищу міського типу Білозерка Херсонської області. На жаль, є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише за добу російські окупанти 87 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів 11 людей отримали поранення. Зокрема Херсон було атаковано двічі, внаслідок чого були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

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