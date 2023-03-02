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Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області з артилерії, є поранені

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Четвер 02 березня 2023 13:57
Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області з артилерії, є поранені Фото: окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області з артилерії, є поранені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару з артилерії по селищу міського типу Білозерка Херсонської області. На жаль, є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомив голова Офісу президента, внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

Наразі інші подробиці обстрілу не розкриваються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише за добу російські окупанти 87 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів 11 людей отримали поранення. Зокрема Херсон було атаковано двічі, внаслідок чого були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

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