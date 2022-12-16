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Россияне выпустили по Харьковской области 10 ракет: в ОВА рассказали подробности

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Харьков, Пятница 16 декабря 2022 11:12
Россияне выпустили по Харьковской области 10 ракет: в ОВА рассказали подробности Иллюстративное фото: россияне выпустили по Харьковской области 10 ракет (facebook com MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ударили по Харьковской области десятью ракетами 16 декабря. После этого в регионе возникли перебои с электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что массированный вражеский удар для Харьковской области начался в 7 утра, когда вражеская ракета С-300 попала в больницу в Купянске. В результате обстрела в больнице частично разрушено и повреждено инфекционное отделение, а также аптечный пункт. В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС.

"Было несколько попаданий по критической инфраструктуре в Харькове и Чугуевском районе. Сейчас последствия мы выясняем", - сказал Синегубов.

Он отметил, что электроэнергии нет в Харькове, а в обстреле - перебои. В Харькове также не работает электротранспорт и метро.

На данный момент информации о пострадавших и погибших не поступало.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. Из-за этого возникли массовые перебои с электроэнергией в ряде регионов.

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты выпустили по Украине более 60 ракет.

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