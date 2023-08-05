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Росіяни випустили авіабомбу на центр переливання крові в Харківській області, є жертви

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Субота 05 серпня 2023 22:48
Росіяни випустили авіабомбу на центр переливання крові в Харківській області, є жертви Фото: Росіяни випустили авіабомбу на центр переливання крові в Харківській області (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу. Вона потрапила у центр переливання крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського в Telegram.

"Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині", - заявив він.

В результаті обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежу, яка сталася після обстрілу.

"Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", - підкреслив Зеленський.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область.

Так, 20 липня російська армія обстріляла Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

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Володимир Зеленський харков Війна Росії проти України
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