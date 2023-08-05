Россияне выпустили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть жертвы

Российские войска выпустили по территории Харьковской области управляемую авиабомбу. Она попала в центр переливания крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского в Telegram .

"Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община в Харьковской области", - заявил он.

В результате обстрела есть погибшие и раненые, однако их количество не сообщается.

Сейчас спасатели ликвидируют пожар, который произошел после обстрела.

"Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов - это дело чести для всех, кто ценит жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область.

Так, 20 июля российская армия обстреляла Волчанск Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина.

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