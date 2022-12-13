Росіяни випустили 50 снарядів по Нікопольському району: в ОВА показали наслідки
Російські військові здійснили сім обстрілів та випустили понад 50 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без загиблих та поранених", - написав він.
У Нікополі пошкоджено десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин та лінії електропередач. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Рятувальники уже приборкали вогонь.
У Червоногригорівській громаді пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків і господарських споруд, а також електромережі. Російський снаряд знищив гараж та легковий автомобіль.
У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, вчора росіяни обстрілювали Нікопольський район з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.
Зазначимо, що 9 грудня повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала 12 годин. В ОВА розповіли про наслідки ворожих обстрілів.
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