UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни випустили 243 снаряди по Херсонській області: є загиблий та поранені

Фото: Окупанти обстріляли Херсонську область 64 рази, випустили 243 снаряди за добу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Минулої доби росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область, є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Російські окупаціні війська атакували область із "Градів" та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 2 - дістали поранення", - зауважив Прокудін.

З деокупованої території області евакуйовано 61 особу.

Раніше ми писали, окупанти, рано вранці 31 березня, з артилерійських установок обстріляли Запоріжжя.

Нагадаємо, російська авіація обстріляла село Львове Херсонської області, пошкоджено до 10 будинків місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України