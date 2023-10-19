Росіяни випустили 10 авіабомб по Бериславу: є постраждалі

Російські окупанти випустили 10 авіабомб по Бериславу, внаслідок чого дві жінки отримали травми.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

У 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику.

Окрім того, до лікарні доставили 55-річну жінку з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою.

Також у Бериславі пошкоджено службові автомобілі.

До того ж, Прокудін повідомив, що загарбники випустили де дві керовані авіабомби по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються.

Обстріл Херсона

Російські окупанти щоденно обстрілюють Херсон та раніше звільнені населені пункти на правобережжі. При цьому загарбники застосовують важке озброєння та авіацію проти мирного населення.

Зокрема, загарбники сьогодні обстріляли житлову зону Херсона з артилерії, внаслідок чого поранення отримали троє людей.

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