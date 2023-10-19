Россияне выпустили 10 авиабомб по Бериславу: есть пострадавшие

Российские оккупанты выпустили 10 авиабомб по Бериславу, в результате чего две женщины получили травмы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

У 68-летней местной жительницы минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику.

Кроме того, в больницу доставили 55-летнюю женщину с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой.

Также в Бериславе повреждены служебные автомобили.

К тому же, Прокудин сообщил, что захватчики выпустили где две управляемые авиабомбы по селу Веселое. Последствия этого удара устанавливаются.

Обстрел Херсона

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон и ранее освобожденные населенные пункты на правобережье. При этом захватчики используют тяжелое вооружение и авиацию против мирного населения.

В частности, захватчики сегодня обстреляли жилую зону Херсона из артиллерии, в результате чего ранения получили три человека.

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