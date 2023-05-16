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Росіяни вимагають гроші у жителів окупованих територій за відстрочку від мобілізації

Фото: росіяни вимагають гроші у жителів окупованих територій за відстрочку від мобілізації (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують примусову мобілізацію місцевих жителів. Водночас росіяни вимагають хабаря за те, аби не потрапити до армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни перетворили примусово мобілізацію на тимчасово окупованих територіях на засіб, як нажитися на цивільних мешканцях.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, після затримання в ході першої установчої бесіди окупанти вимагають від громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації.

Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на тимчасово окупованих територіях окупанти посилили мобілізацію. В першу чергу, це стосується тих, хто має паспорт РФ.

Також раніше ми писали, що на окупованій частині Луганської області російські загарбники заново створюють "військкомати", оскільки попередні установи не виконали план з примусової мобілізації громадян України.

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