Россияне требуют деньги у жителей оккупированных территорий за отсрочку от мобилизации

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию местных жителей. В то же время россияне требуют взятки за то, чтобы не попасть в армию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что россияне превратили принудительно мобилизацию на временно оккупированных территориях средством, как нажиться на гражданских жителях.
Как сообщает Генштаб ВСУ, после задержания в ходе первой учредительной беседы оккупанты требуют от граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.
Людей, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевоенной подготовки.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированных территориях оккупанты усилили мобилизацию. В первую очередь это касается тех, кто имеет паспорт РФ.
Также ранее мы писали, что на оккупированной части Луганской области российские захватчики заново создают "военкоматы", поскольку предыдущие учреждения не выполнили план по принудительной мобилизации граждан Украины.
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