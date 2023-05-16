RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне требуют деньги у жителей оккупированных территорий за отсрочку от мобилизации

Фото: россияне требуют деньги у жителей оккупированных территорий за отсрочку от мобилизации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию местных жителей. В то же время россияне требуют взятки за то, чтобы не попасть в армию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне превратили принудительно мобилизацию на временно оккупированных территориях средством, как нажиться на гражданских жителях.

Как сообщает Генштаб ВСУ, после задержания в ходе первой учредительной беседы оккупанты требуют от граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.

Людей, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевоенной подготовки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированных территориях оккупанты усилили мобилизацию. В первую очередь это касается тех, кто имеет паспорт РФ.

Также ранее мы писали, что на оккупированной части Луганской области российские захватчики заново создают "военкоматы", поскольку предыдущие учреждения не выполнили план по принудительной мобилизации граждан Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против УкраиныМобилизация в России