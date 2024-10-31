Росіяни вилучили у мешканців в окупації супутникове обладнання, - ЦНС

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують зачистку інформаційного поля. Зокрема, у місцевих жителів вилучили супутникове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, російські окупанти провели рейди щодо вилучення "неліцензійного телевізійного обладнання" у людей в окупації. Мова йде про супутникова обладнання.

"Росіяни вилучають його аби натомість люди встановлювали обладнання "руський мир". Останнє надається безкоштовно, адже ніхто платити за це не буде, й має доступ до понад 20 рупорів кремлівської пропаганди", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що ці кроки є частиною інформаційної доктрини Кремля, яка передбачає ізоляцію населення від альтернативної інформації та максимальне охоплення кремлівською брехнею.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей бути пильними та ігнорувати російські медіа, аби не потрапити в "тенета ворожої брехні".