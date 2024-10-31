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Росіяни вилучили у мешканців в окупації супутникове обладнання, - ЦНС

Четвер 31 жовтня 2024 04:47
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Росіяни вилучили у мешканців в окупації супутникове обладнання, - ЦНС Фото: РФ просуває свою пропаганду, обмежуючи людей в джерелах отримання інформації (
Автор: Едуард Ткач

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують зачистку інформаційного поля. Зокрема, у місцевих жителів вилучили супутникове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, російські окупанти провели рейди щодо вилучення "неліцензійного телевізійного обладнання" у людей в окупації. Мова йде про супутникова обладнання.

"Росіяни вилучають його аби натомість люди встановлювали обладнання "руський мир". Останнє надається безкоштовно, адже ніхто платити за це не буде, й має доступ до понад 20 рупорів кремлівської пропаганди", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що ці кроки є частиною інформаційної доктрини Кремля, яка передбачає ізоляцію населення від альтернативної інформації та максимальне охоплення кремлівською брехнею.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей бути пильними та ігнорувати російські медіа, аби не потрапити в "тенета ворожої брехні".

Нагадаємо, що у вересні на території тимчасово окупованої частини Херсонської області, а саме в захоплених школах, відбулися лекції російських пропагандистів.

Під час так званих «лекцій» українських дітей переконували, що російські ЗМІ є рупором "правди". Крім цього, пропагандисти надавали список "бажаних медіа", а також проводили перевірку підписок у телефонах.

За інформацією ЦНС, відповідна програма так званих "занять" була підготовлена Міністерством освіти РФ.

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