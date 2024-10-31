ua en ru
Чт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне изъяли у жителей в оккупации спутниковое оборудование, - ЦНС

Четверг 31 октября 2024 04:47
UA EN RU
Россияне изъяли у жителей в оккупации спутниковое оборудование, - ЦНС Фото: РФ продвигает свою пропаганду, ограничивая людей в источниках получения информации (
Автор: Эдуард Ткач

Россияне на временно оккупированных территориях продолжают зачистку информационного поля. В частности, у местных жителей изъяли спутниковое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, российские оккупанты провели рейды по изъятию "нелицензионного телевизионного оборудования" у людей в оккупации. Речь идет о спутниковом оборудовании.

"Россияне изымают его, чтобы люди устанавливали оборудование "русский мир". Последнее предоставляется бесплатно, ведь никто платить за это не будет, и имеет доступ к более чем 20 рупорам кремлевской пропаганды", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что эти шаги являются частью информационной доктрины Кремля, которая предусматривает изоляцию населения от альтернативной информации и максимальный охват кремлевской ложью.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей быть бдительными и игнорировать российские медиа, чтобы не попасть в "сети вражеской лжи".

Напомним, что в сентябре на территории временно оккупированной части Херсонской области, а именно в захваченных школах, прошли лекции российских пропагандистов.

В ходе так называемых "лекций" украинских детей убеждали, что российские СМИ являются рупором "правды". Помимо этого, пропагандисты предоставляли список "желательных медиа", а также проводили проверку подписок в телефонах.

По информации ЦНС, соответствующая программа так называемых "занятий" была подготовлена Министерством просвещения РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война