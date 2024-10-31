Россияне изъяли у жителей в оккупации спутниковое оборудование, - ЦНС
Россияне на временно оккупированных территориях продолжают зачистку информационного поля. В частности, у местных жителей изъяли спутниковое оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, российские оккупанты провели рейды по изъятию "нелицензионного телевизионного оборудования" у людей в оккупации. Речь идет о спутниковом оборудовании.
"Россияне изымают его, чтобы люди устанавливали оборудование "русский мир". Последнее предоставляется бесплатно, ведь никто платить за это не будет, и имеет доступ к более чем 20 рупорам кремлевской пропаганды", - говорится в сообщении.
В ЦНС подчеркнули, что эти шаги являются частью информационной доктрины Кремля, которая предусматривает изоляцию населения от альтернативной информации и максимальный охват кремлевской ложью.
В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей быть бдительными и игнорировать российские медиа, чтобы не попасть в "сети вражеской лжи".
Напомним, что в сентябре на территории временно оккупированной части Херсонской области, а именно в захваченных школах, прошли лекции российских пропагандистов.
В ходе так называемых "лекций" украинских детей убеждали, что российские СМИ являются рупором "правды". Помимо этого, пропагандисты предоставляли список "желательных медиа", а также проводили проверку подписок в телефонах.
По информации ЦНС, соответствующая программа так называемых "занятий" была подготовлена Министерством просвещения РФ.
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