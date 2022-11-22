Росіяни викрали та вивезли декількох голів громад Херсонської області на лівий берег

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

Правоохоронцям наразі не відоме місце перебування деяких голів територіальних громад Херсонської області. Зазначається, що вони не підкорилися російським окупантам, але точно відомо, що деяких вивезли після втечі з Херсону на лівий берег Дніпра.

"Російська окупаційна влада полювала за людьми, які залишалися вірними Україні. Серед постраждалих є правоохоронці які залишилися у Херсоні або в області під час окупації", - повідомляють у МВС.

Також правоохоронці зазначають, що окупанти викрадали учасників антитерористичної операції, активістів та колишні військовослужбовці.