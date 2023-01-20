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Росіяни викрали близько 50 автомобілів ОБСЄ, - Цимбалюк

Фото: Росія викрала автомобілі ОБСЄ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія викрала у спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні близько 50 автомобілів і використовує їх на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Злочинний московський режим пішов далі і вчинив ще один злочин проти ОБСЄ, викравши близько 50 автомобілів СММ ОБСЄ. За повідомленнями, ці автомобілі були переміщені Росією на тимчасово окуповану територію на сході України на минулих вихідних", - сказав дипломат.

За його словами, росіяни могли викрасти автомобілі, щоб використовувати їх для провокацій.

Нагадаємо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.

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ОБСЄ