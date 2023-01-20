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Россияне угнали около 50 автомобилей ОБСЕ, - Цымбалюк

Фото: Россия угнала автомобили ОБСЕ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия угнала у специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине около 50 автомобилей и использует их на временно оккупированных территориях.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Преступный московский режим пошел дальше и совершил еще одно преступление против ОБСЕ, угнав около 50 автомобилей СММ ОБСЕ. По сообщениям, эти автомобили были перемещены Россией на временно оккупированную территорию на востоке Украины на прошлых выходных", - сказал дипломат.

По его словам, россияне могли угнать автомобили, чтобы использовать их для провокаций.

Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. При этом машины с обозначениями ОБСЕ, которые могут находиться на востоке Украины, не используются организацией.

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