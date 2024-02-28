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Росіяни використовують українців для імітації диверсій та терору, - ЦНС

Фото: Росіяни використовують українців для імітації диверсій та терору (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Росія використовує українців в РФ задля фальсифікації диверсій та терору. Це дозволяє їм створювати напругу серед росіян та успішно виконувати план ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Виїзд на територію Росії для українця не є гарантією безпеки, оскільки він автоматично стає заручником Кремля. Головним завданням Росії у цьому конфлікті є знищення українців або фізично, або шляхом асимілювання, йдеться у повідомленні.

У цій парадигмі ніхто з українців не має гарантії щодо майбутнього, оскільки їхні політичні вподобання та вибір сторони для Росії не мають значення.

Крім того, у спротиві зазначили, що навіть виїзд до РФ не є гарантією безпеки, адже ворог використовує українців для створення напруги серед росіян. Таким чином, українці на території РФ легко стають "диверсантами" або "терористами". аби виконати план ФСБ щодо затримань.

"Закликаємо за можливості виїжджати з ТОТ та рф й не ставати заручником ворога", - пише ЦНС.

Нагадаємо, вчителька в окупованому Мелітопольському районі заснувала "кадетський клас" для дітей з метою підготовки дітей до майбутньої служби в армії ворога.

Вона добровільно співпрацює з окупаційною владою РФ та очолила незаконно створений заклад на базі "Костянтинівської середної загальноосвітньої школи №1" Мелітопольського району. Вчителька активно впроваджує російські освітні стандарти у навчальний процес.

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