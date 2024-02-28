Росіяни використовують українців для імітації диверсій та терору, - ЦНС

Виїзд на територію Росії для українця не є гарантією безпеки, оскільки він автоматично стає заручником Кремля. Головним завданням Росії у цьому конфлікті є знищення українців або фізично, або шляхом асимілювання, йдеться у повідомленні.

У цій парадигмі ніхто з українців не має гарантії щодо майбутнього, оскільки їхні політичні вподобання та вибір сторони для Росії не мають значення.

Крім того, у спротиві зазначили, що навіть виїзд до РФ не є гарантією безпеки, адже ворог використовує українців для створення напруги серед росіян. Таким чином, українці на території РФ легко стають "диверсантами" або "терористами". аби виконати план ФСБ щодо затримань.

"Закликаємо за можливості виїжджати з ТОТ та рф й не ставати заручником ворога", - пише ЦНС.