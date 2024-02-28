Выезд на территорию России для украинца не является гарантией безопасности, поскольку автоматически становится заложником Кремля. Главной задачей России в этом конфликте является уничтожение украинцев либо физически, либо путем ассимилирования, говорится в сообщении.

В этой парадигме никто из украинцев не имеет гарантии будущего, поскольку их политические предпочтения и выбор стороны для России не имеют значения.

Кроме того, в сопротивлении отметили, что даже выезд в РФ не гарантирует безопасность, ведь враг использует украинцев для создания напряжения среди россиян. Таким образом, украинцы на территории РФ легко становятся диверсантами или террористами. чтобы выполнить план ФСБ по задержаниям.

"Призываем по возможности выезжать из ТОТ и России и не становиться заложником врага", - пишет ЦНС.