Росіяни використовують тему обмінів полоненими для підриву ситуації в Україні, - омбудсмен

Уповноважений заявив, що росіяни використовують тему обмінів для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.

За словами омбудсмена, ворог почав масово телефонувати родичам військовополонених та повідомляти, що РФ нібито готова повернути військового, а Україна не хоче забирати.

Російські загарбники спонукають родичів військовополонених виходити на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить "проводити" обміни.

"Проте ніколи Україна не зупиняла обмінні процеси", - наголосив Лубінець.

Українці в російському полоні

Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила важливу резолюцію, що стосується українських дітей. Вона закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Також ЄС у новому пакеті санкцій ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.