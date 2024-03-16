Россияне используют тему обменов пленными для подрыва ситуации в Украине, - омбудсмен

Уполномоченный заявил, что россияне используют тему обмена для подрыва социальной и политической ситуации в Украине.

По словам омбудсмена, враг начал массово звонить по телефону родственникам военнопленных и сообщать, что РФ якобы готова вернуть военного, а Украина не хочет забирать.

Российские захватчики побуждают родственников военнопленных выходить на акции, митинги, убеждают перекрывать улицы, блокировать админздания, что Украину это заставит "проводить" обмены.

"Однако никогда Украина не останавливала обменные процессы", - подчеркнул Лубинец.

Украинцы в русском плену

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила важную резолюцию, касающуюся украинских детей. Она призывает признать депортацию украинских детей по России геноцидом украинского народа.

Также ЕС в новом пакете санкций ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.