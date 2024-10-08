Росіяни використовують тактику "підземних кротів" поблизу Вовчанська, - ОТУ "Харків"

"Є локації, де противник переміщується між будинками й створює підземні тунелі, від підвалу до підвалу. Використовуються підземні комунікації, які раніше функціонували як каналізаційні ходи, шляхи для зв’язківців чи теплотраси", - розповів Саранцев.

За його словами, ця тактика допомагає ворогу залишатися непоміченим та швидко переміщуватися між позиціями.