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Росіяни використовують тактику "підземних кротів" поблизу Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Фото: росіяни використовують тактику "підземних кротів" поблизу Вовчанська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поблизу Вовчанська Харківської області російські окупанти використовують тактику "підземних кротів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОТУ "Харків" Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

"Є локації, де противник переміщується між будинками й створює підземні тунелі, від підвалу до підвалу. Використовуються підземні комунікації, які раніше функціонували як каналізаційні ходи, шляхи для зв’язківців чи теплотраси", - розповів Саранцев.

За його словами, ця тактика допомагає ворогу залишатися непоміченим та швидко переміщуватися між позиціями.

Ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, наприкінці вересня українські військові витіснили російські сили з агрегатного заводу у Вовчанську. Операцію проведено ГУР за участю бійців Російського добровольчого корпусу (РДК).

За інформацією розвідників, агрегатний завод зазнав серйозних пошкоджень, проте утримувати оборону на цьому об'єкті можливо. Також під час операції взяли в полон близько 20 російських солдатів.

Після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську ситуація у місті залишається вкрай напруженою через постійні спроби російських військ атакувати об'єкт.

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ВовчанськХарківВійна в Україні