RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россияне используют тактику "подземных кротов" вблизи Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Фото: россияне используют тактику "подземных кротов" близ Волчанска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вблизи Волчанска Харьковской области российские оккупанты используют тактику "подземных кротов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОТГ "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

"Есть локации, где противник перемещается между домами и создает подземные тоннели, от подвала к подвалу. Используются подземные коммуникации, ранее функционировавшие как канализационные ходы, пути для связистов или теплотрассы", - рассказал Саранцев.

По его словам, данная тактика помогает врагу оставаться незамеченным и быстро перемещаться между позициями.

Ситуация в Волчанске

Напомним, в конце сентября украинские военные вытеснили российские силы с агрегатного завода в Волчанске. Операция проведена ГУР с участием бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК).

По информации разведчиков, агрегатный завод получил серьезные повреждения, однако удерживать оборону на этом объекте возможно. Также в ходе операции взяли в плен около 20 российских солдат.

После освобождения агрегатного завода в Волчанске ситуация в городе остается крайне напряженной из-за постоянных попыток российских войск атаковать объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскХарьковВойна в Украине