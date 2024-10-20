Росіяни використовують "Шахеди" для розвідки, - ЦПД

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня російські війська атакували Україну балістикою і 49 дронами. Силам ППО станом на 10:00 вдалося збити 31 БпЛА у Вінницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, ще 13 дронів росіян було локаційно втрачено. Інформацію щодо решти на той момент продовжували уточнювати.

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