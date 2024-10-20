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Росіяни використовують "Шахеди" для розвідки, - ЦПД

Фото: іранський дрон "Шахед" у небі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російськи окупанти фактично щодня атакують Україну БпЛА типу "Шахед". Проте ворог використовує ці дрони і для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленко.

Зокрема, він поділився фото, яке росіяни опублікували з камери "Шахеда". За словами Коваленко, значна кількість дронів росіян для розвідки не мають бойової частини.

"Росіяни опублікували кадри з камери "Шахеда". Як я і говорив раніше, РФ використовує "Шахеди" зараз також в якості розвідників, окрім цього значна кількість з них летить без бойової частини і керується дистанційно (контрабандні Старлінки, в тому числі)", - написав він.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня російські війська атакували Україну балістикою і 49 дронами. Силам ППО станом на 10:00 вдалося збити 31 БпЛА у Вінницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, ще 13 дронів росіян було локаційно втрачено. Інформацію щодо решти на той момент продовжували уточнювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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