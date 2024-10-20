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Россияне используют "Шахеды" для разведки, - ЦПД

Фото: иранский дрон "Шахед" в небе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты фактически каждый день атакуют Украину БпЛА типа "Шахед". Однако враг использует эти дроны и для разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко.

В частности, он поделился фото, которое опубликовали россияне с камеры "Шахеда". По словам Коваленко, значительное количество дронов россиян для разведки не имеют боевой части.

"Россияне опубликовали кадры из камеры "Шахеда". Как я и говорил ранее, РФ использует "Шахеды" сейчас также в качестве разведчиков, кроме этого значительное количество из них летит без боевой части и управляется дистанционно (контрабандные Старлинки, в том числе)", - написал он.

Напомним, в ночь на 20 октября российские войска атаковали Украину баллистикой и 49 дронами. Силам ПВО по состоянию на 10:00 удалось сбить 31 БпЛА в Винницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, еще 13 дроны россиян были локационно утрачены. Информацию по остальным в тот момент продолжали уточнять.

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