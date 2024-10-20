Россияне используют "Шахеды" для разведки, - ЦПД

В частности, он поделился фото, которое опубликовали россияне с камеры "Шахеда". По словам Коваленко, значительное количество дронов россиян для разведки не имеют боевой части.

"Россияне опубликовали кадры из камеры "Шахеда". Как я и говорил ранее, РФ использует "Шахеды" сейчас также в качестве разведчиков, кроме этого значительное количество из них летит без боевой части и управляется дистанционно (контрабандные Старлинки, в том числе)", - написал он.