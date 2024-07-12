Росіяни використовують міни проти цивільних. СБУ готує докази для Гааги

СБУ готує доказову базу для Гааги щодо масового використання росіянами протипіхотних мін проти цивільного населення України
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки готує масштабну доказову базу, яка свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України, адже це є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.
За даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад 1 тисяча мирних жителів, з яких 297 - загинули. Серед них - багато дітей.
Після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Як встановило розслідування, окупанти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій. Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками.
Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України. Найбільше фактів застосування агресором мінних пасток проти цивільного населення зафіксовано на територіях Донецької та Харківської областей.
Мова йде про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:
СБУ закликає громадян України дотримуватися правил безпеки.
"Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, то не чіпайте його, зберігайте спокій, запам’ятайте місце знахідки та повідомте про нього правоохоронні органи чи спеціальні служби. Телефонуйте за номером 112 чи 101", - наголосили в СБУ.
Нагадаємо, ми писали, що українці неодноразово страждали від російських мінувань. Зокрема на прикордонні Чернігівської області підірвався автомобіль району електричних мереж. Внаслідок цього двоє робітників отримали поранення.
Крім того, на початку року у Бериславському районі чоловік підірвався на міні.
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