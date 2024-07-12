Россияне используют мины против гражданских. СБУ готовит доказательства для Гааги

СБУ готовит доказательную базу для Гааги относительно массового использования россиянами противопехотных мин против гражданского населения Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности готовит масштабную доказательную базу, свидетельствующую о сознательном использовании РФ противопехотных мин в отношении гражданского населения Украины, ведь это намеренное нарушение международного права, законов и обычаев войны.
По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадало более 1 тысячи мирных жителей, из которых 297 - погибли. Среди них - много детей.
После получения СБУ достаточного количества доказательств будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге.
Как установило расследование, оккупанты целенаправленно обустраивают минные ловушки поблизости или на территории населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий. Для маскировки боеприпасов оккупанты используют различные предметы широкого потребления, среди которых детские игрушки и коробки с конфетами.
Кроме того, очень часто российские ДРГ устанавливают минные заграждения для прикрытия своего отступления из прифронтовых районов и границ Украины. Наибольшее количество фактов применения агрессором минных ловушек против гражданского населения зафиксировано на территориях Донецкой и Харьковской областей.
Речь идет о фугасных и осколочных противопехотных минах типа:
СБУ призывает граждан Украины соблюдать правила безопасности.
"Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, то не трогайте его, сохраняйте спокойствие, запомните место находки и сообщите о нем правоохранительным органам или специальным службам. Звоните по номеру 112 или 101", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, мы писали, что украинцы неоднократно страдали от российских прошений. В частности, на пограничные Черниговской области взорвался автомобиль района электрических сетей. В результате двое рабочих получили ранения.
Кроме того, в начале года в Бериславском районе мужчина взорвался на мине.
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