Росіяни використовують іноземні компоненти для безпілотників "Молнія" і "Фєнікс", - ГУР

Російські ударні та розвідувальні безпілотники "Молнія" і "Фєнікс" активно використовуються у війні проти України, однак їх ефективність залежить від імпортних компонентів, переважно з Китаю, США, Швейцарії та інших країн..

Розвідники дали характеристику кожного російського дрона, у яких виявили іноземні компоненти.

БПЛА "Молнія": дешевий терор мирних міст України

Це ударний безпілотник радіусом дії до 40 км і бойовою частиною до 5 кг. Він запускається зі спеціальної катапульти та наводиться оператором, що робить його схожим на FPV-дрони.

Окрім військових цілей, "Молнії" регулярно застосовуються для атак на цивільні об'єкти.

У ГУР розповіли, що у листопаді цей дрон атакував житловий будинок і торгівельний центр у Харкові, що призвело до поранень мирних мешканців. Це свідчить про навмисне використання дронів для терору мирного населення.

Конструкція "Молнії", як з'ясували фахівці, доволі проста, а компоненти здебільшого китайського виробництва, серед них: польотні контролери SpeedyBee, електродвигуни FATJAY і камери Caddx.

Також у них були виявлені компоненти китайських компаній Huayi Microelectronics, Trex Technologies тощо.

Водночас, у ключових системах дрона використовуються швейцарські мікроконтролери STMicroelectronics, американські перетворювачі Vishay і японські конденсатори Rubycon.

БПЛА "Фєнікс": еволюція "Орлану" з іноземною "начинкою"

Це розвідувальний БПЛА, який російські розробники позиціонують як "наступне покоління" дронів типу "Орлан-10".

Як повідомляють у ГУР, його "начинка" включає компоненти виробництва:

1. США,

2. Швейцарії,

3. Китаю,

4. Нідерландів,

5. Тайваню.

Зокрема, сім ключових систем містять деталі від швейцарської компанії STMicroelectronics.

Таким чином, Росія все ще використовує імпортні компоненти, незважаючи на санкції, які обмежують постачання високотехнологічних товарів.

Важливо зазначити, що виробники, чиї деталі були виявлені у дронах, можуть бути не причетними до їх постачання Росії. Компоненти могли потрапити до РФ через треті країни або підроблену документацію.

Українські розвідники раніше з'ясували "начинку" російського дрона "Гербера". Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.