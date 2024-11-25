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У північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 року

Україна, Понеділок 25 листопада 2024 12:30
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У північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 року Фото: Північнокорейська ракета містить британську деталь 2023 року (KCNA)
Автор: Олександр Білоус

Портал War&Sanctions оприлюднив перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. Щонайменше один з них - перетворювач напруги з маркуванням британського виробника XP Power - виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор Росія та її союзники - КНДР та Іран - використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

У північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 рокуУ північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 рокуУ північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 рокуУ північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 рокуУ північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 рокуУ північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 рокуУ північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 року

За даними ГУР Міноборони, Росія отримала від КНДР більше 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року. Разом з ракетами Пхеньян тоді направив на Росію своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України.

Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах, зазначили в розвідці.

Зокрема, 2 січня 2024 року внаслідок влучання північнокорейської ракети у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей. 11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення.

Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн 0 КНР, США, Японії, Британії та Швейцарії повідомили в ГУР.

Раніше представник Міністерства оборони України розповів CNN, що з початку 2024 року Росія випустила по території країни близько 60 північнокорейських ракет KN-23. Це - практично кожна третя із загальної кількості 194 балістичних ракет.

Нагадаємо, раніше на порталі War&Sanctions оприлюднено перелік знайдених у ракетах KN-23/KN-24 компонентів та складових, виготовлених 19 компаніями із семи країн - США, КНР, Японії, Нідерландів, Німеччини, Британії, Швейцарії.

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