Росіяни використовують дрони, намагались наступати біля Білогорівки та Кремінної, - Гайдай

"Були спроби наступальних дій в напрямку Білогорівки та як раз Кремінної", - розповів він.

За його словами, крім того, що окупанти обстрілюють важким калібром позиції ЗСУ та за допомогою піхоти і важкої техніки намагаються проводити атаки, у росіян з’явилось багато дронів-камікадзе "Ланцет".

"І вони "Ланцетами" намагаються шукати і позиції, і техніку і надавати вогневого ураження", - додав Гайдай.

При цьому, як підкреслив очільник регіону, масованих атак окупанти дронами не проводять.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 лютого, ЗСУ відбили понад 85 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, наступальні дії росіян на лінії Сватово-Кременна не увінчаються успіхом, а от у Бахмуті ситуація стає складнішою. Водночас ЗСУ завдали успішного удару по позиціях загарбників у Мар'їнці. Окрім цього, окупанти, можливо, збираються залишити Кінбурнську косу.