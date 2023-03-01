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Россияне используют дроны, пытались наступать у Белогоровки и Кременной, - Гайдай

Фото: дроны-камикадзе "Ланцет" использует РФ в Луганской области (иллюстрация/armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты пытались наступать в районе Белогоровки и на Кременском направлении Луганской области. Также частой практикой стало использование дронов-камикадзе "Ланцет" - не только для разведки, но и для ударов по позициям ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Были попытки наступательных действий в направлении Белогоровки и как раз Кременной", - рассказал он.

По его словам, кроме того, что оккупанты обстреливают тяжелым калибром позиции ВСУ и с помощью пехоты и тяжелой техники пытаются проводить атаки, у россиян появилось много дронов-камикадзе "Ланцет".

"И они "Ланцетами" пытаются искать и позиции, и технику и давать огненное поражение", - добавил Гайдай.

При этом, как подчеркнул глава региона, массированных атак оккупанты дронами не проводят.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 28 февраля, ВСУ отразили более 85 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом, по данным Института изучения войны, наступательные действия россиян на линии Сватово-Кременная не увенчаются успехом, а вот в Бахмуте ситуация становится сложнее. В то же время ВСУ нанесли успешный удар по позициям захватчиков в Марьинке. Кроме этого, оккупанты, возможно, собираются покинуть Кинбурнскую косу.

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