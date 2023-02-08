Росіяни вигадали нову тактику для затягування обміну полоненими, - омбудсмен

Лубінець повідомив, що сьогодні Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон з проханням не повертати їх додому.

"Так от, маю що відповісти пані Москальковій. В Україні уже було кілька випадків, коли мобілізовані солдати армії РФ, захоплені в полон українською армією, відмовлялися від обміну та виявляли бажання залишитися на підконтрольній Україні території", - наголосив омбудсмен.

Більш того, за словами Лубінця, є й такі, що потрапляли в полон до ЗСУ не один раз. Наприклад, російський військовий Олександр Фоменко з Таганрога чи Руслан Вяльшин, які двічі потрапляли в український полон.

Омбудсмен наголосив, що Україна завжди дотримується Женевських конвенцій. Чого не можна сказати про Росію, "яка регулярно порушує норми міжнародного права".