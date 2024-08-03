UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вигадали нову схему паспортизувати українців в окупації, - ЦНС

Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські загарбники вигадали новий спосіб, як паспортизувати населення на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, в регіоні запровадили виїзну флюорографії по селах, яка є обов'язковою. Проте для отримання "послуги" потрібно мати російській страховий поліс та паспорт РФ. Таким чином, ворог фактично використовує медичні послуги "для нав'язування своєї макулатури".

Так, лікарі з Росії, які проводять об'їзд, фіксують списки тих, хто отримав послугу та хто не прийшов.

"Не важко припустити що з часом для тих, хто не зробив флюорографію будуть застосовані додаткові обмеження", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважили, що всі, хто має відношення до примусової паспортизації - чинять злочин проти українського народу і понесуть покарання відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, вагітним жінкам в окупації відмовляють у медичній допомозі, якщо вони не мають паспорт РФ. Зокрема, їх не беруть на облік.

Також РБК-Україна писало, що з 2025 року окупанти обіцяють відбирати авто в українців, які не отримають російський паспорт. З наступного року, всі вони мають застрахувати авто у російських компаніях, для чого потрібен паспорт РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні