Росіяни вигадали нову схему паспортизувати українців в окупації, - ЦНС

Російські загарбники вигадали новий спосіб, як паспортизувати населення на окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Як зазначається, в регіоні запровадили виїзну флюорографії по селах, яка є обов'язковою. Проте для отримання "послуги" потрібно мати російській страховий поліс та паспорт РФ. Таким чином, ворог фактично використовує медичні послуги "для нав'язування своєї макулатури".
Так, лікарі з Росії, які проводять об'їзд, фіксують списки тих, хто отримав послугу та хто не прийшов.
"Не важко припустити що з часом для тих, хто не зробив флюорографію будуть застосовані додаткові обмеження", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зауважили, що всі, хто має відношення до примусової паспортизації - чинять злочин проти українського народу і понесуть покарання відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо, що за даними ЦНС, вагітним жінкам в окупації відмовляють у медичній допомозі, якщо вони не мають паспорт РФ. Зокрема, їх не беруть на облік.
Також РБК-Україна писало, що з 2025 року окупанти обіцяють відбирати авто в українців, які не отримають російський паспорт. З наступного року, всі вони мають застрахувати авто у російських компаніях, для чого потрібен паспорт РФ.
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